Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü (ODTÜ KKK) ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası’nın ortak kuruluşu olan AFMER, Antalya Körfezi’nde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin Kıbrıs’ın kuzeyinde düşük seviyede hissedildiğini ve endişe yaratacak bir durum bulunmadığını açıkladı.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, AFMER adına Zehra Çağnan tarafından hazırlanan raporda, 10 Mart’ta saat 14.20’de Antalya Körfezi’nde meydana gelen depreme ilişkin sarsıntı verilerinin analiz edildiği kaydedildi.

Raporda, depremin AFAD verilerine göre Kıbrıs Arkı üzerinde yaklaşık 40.87 kilometre, Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise 84.4 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi. Uzmanlar, bu farklı ölçümlerin depremin türünün belirlenmesinde etkili olduğunu belirtti.

Depremin, AFMER ağına bağlı 10 istasyon tarafından kaydedildiği, özellikle Lefke, Kalkanlı ve Sadrazamköy istasyonlarından elde edilen verilerin ayrıntılı şekilde analiz edildiği bildirildi.

Yapılan incelemeye göre, Kıbrıs’ın kuzeyinde hissedilen sarsıntının II–III şiddetinde ve oldukça düşük seviyede kaldığı, kaydedilen deprem dalgalarının ise binaların tasarımında esas alınan tasarım tepki spektrumunun çok altında olduğu ifade edildi.