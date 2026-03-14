Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, sağlık çalışanlarının emeğinin yalnızca bireylerin değil, aynı zamanda sosyal devletin güçlenmesine de katkı sağladığını vurgulayarak, sağlık çalışanları ve hekimlerin fedakârlıklarının toplumun refahı ve güvenliği için vazgeçilmez olduğunu kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının toplum için taşıdığı öneme işaret etti.

Hekimlerin ve sağlık emekçilerinin en zorlu koşullarda dahi özveriyle görevlerini yerine getirdiklerini belirten Hasipoğlu, sağlık çalışanlarının sorumluluk bilinciyle hareket ederek, toplumun en kıymetli değerlerinden olduklarını her gün ortaya koyduklarını ifade etti.

Sağlık hizmetlerinin sosyal güvenlik sisteminin en güçlü dayanaklarından biri olduğuna işaret eden Hasipoğlu, mesajında görevleri başında hayatını kaybeden sağlık emekçilerini de andı.

Hasipoğlu, “Bu anlamlı gün vesilesiyle, görevleri sırasında yaşamını yitiren tüm sağlık çalışanlarımızı rahmet ve saygıyla anıyor, hatıralarını daima yaşatacağımızı vurguluyorum” ifadelerini kullandı.

Hasipoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarını belirterek, “14 Mart Tıp Bayramı, yalnızca bir kutlama değil; aynı zamanda sağlık emekçilerimizin değerini hatırlatan ve onların mücadelesine destek olma irademizi ortaya koyan bir gündür” dedi.