Yerli pazı ve maydanozda tavsiye dışı bitki koruma ürünü…

Haftalık gıda denetimlerinde ithal armutta, yerli çeri domates, patlıcan ve dolmalık biberde limit üstü bitki koruma ürünü; yerli pazı ve maydanozda ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 6–12 Mart tarihlerini kapsayan haftalık denetimler kapsamında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler Devlet Laboratuvarı’nda analiz edilerek Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit limitleri çizelgesine göre değerlendirildi.

Bu çerçevede ithal ürünlerden alınan 33 numunenin 31’i temiz bulunurken, Onbaşı İşl. Ltd. ve Mehtap Uzunkaya Ltd.’ye ait Ankara armutta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Ürünler firmaların talebi üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerden alınan 30 numunenin 25’i ise temiz çıktı. Gazimağusa sakini Necati Ananaç’a ait pazıda ve Tatlısu sakini Abdullah Özdilek’e ait maydanozda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilmesi üzerine ürünler imha edildi.

Abdullah Özdilek’e ait çeri domates, Gazimağusa sakini Mustafa Coşkun’a ait patlıcan ve dolmalık biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesi nedeniyle hasatlar bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.