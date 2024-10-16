LAÜ’de konser geceleri düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi tarafından öğrenciler için bir dizi etkinlik düzenlendi. Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen “Oryantasyon Haftası” kapsamında düzenlenen eğlenceli etkinliklere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Kampüste gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında konser geceleri düzenlendi.

Oryantasyon etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen müzik gecelerinde DJ EVO, Grup REVA ve DJ CRYMZ LAÜ öğrencileri ile bir araya geldi. Oldukça ilgi gören oryantasyon etkinlikleri çerçevesinde üç gün boyunca LAÜ Plaza Alanı’nda düzenlenen konserlerde sahne alan DJ’ler ve Grup REVA LAÜ öğrencilerine oldukça keyifli bir performans sergilediler. LAÜ öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiği müzik gecelerinde öğrenciler konser gecelerinde eğlenceli saatler yaşadı.