Suriyeli çocuklardan oluşan iki grubun, 25 Haziran gecesi “hesaplaşmak” üzere Larnaka-Ayiu Yeorgiu bölgesinde şiddetli kavga ettikleri, bıçakların da çekildiği kavgada 5 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre 15-18 yaşları arasındaki 5 yaralı hastaneye kaldırıldı, 3’ü ayakta tedavi ve taburcu edildi ancak vücutlarının çeşitli yerlerinde ciddi bıçak kesikleri olan ikisi tedavi altına alındı.

Bıçak da çekilen kavganın, Ayiu Yeorgiu bölgesindeki çocuk yurdu karşısındaki otoparkta saat 22.30 sularında başladığını ve Larnaka Türk semtinin ara sokaklarına yayıldığını belirten gazeteye göre, Rum polisi şiddetli kavga yaşanan iki noktayı da kordon altına aldı. Polis, olaya karıştıklarını belirlediği 7 çocuk hakkında tutuklama emri çıkardı.