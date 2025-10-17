Lapta’da dün akşam meydana gelen, iki kişinin yaralandığı kazaya karışan üç araç sürücüsünden 2’si hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, Barış Özüş (E-22) yönetimindeki ZM 882 plakalı salon araç ile Lapta’da Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki bir marketin park yerinden anayola çıkarken, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermedi ve caddede127 miligram alkollü içki tesiri altında dikkatsizce seyreden Ahmet Gürcan Dem (E-27) yönetimindeki MJ 001 plakalı salon araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan ZM 882 plakalı araç, karşı istikametten gelen Özer Bilaloğlu (E-44) yönetimindeki VM 061 plakalı aracın sağ yan kısmına da çarptı. Çarpmanın ardından yoluna devam eden MJ 001 plakalı araç ise, kazalı olarak duran ZM 882 plakalı aracın sol yan kısmına vurdu.

Dün saat 23.50 sıralarında yaşanan kazada yaralanan Barış Özüş ile Ahmet Gürcan Dem, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.