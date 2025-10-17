(Kamalı Haber)- KKTC'de ikamet izinsiz oldukları tespit edilerek tutuklanan Sheila Shuaib, Emmanuel Shuibi ve Onquerchi Gift Anthony yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ferhat Oruç mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 15 Ekim 2025 tarihinde Gönyeli’de Hüseyin Amcaoğlu Sokak üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli ekip tarafından devriye yapıldığı esnada tespit edilen Sheila Shuaib’inin 20 Mart 2024 tarihinden itibaren toplam 427 gün, Onquerchi Gift Anthony’nin 29 Kasım 22 tarihinden itibaren toplam 1051 gün ve Emmanuel Shuib’inin 16 Nisan 2015 tarihinden itibaren toplam 3 bin 835 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduklarının tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, ihraç edilmeleri için İçişleri Bakanlığına yazı yazılacağını belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.