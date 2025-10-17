ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

16.10.2025 tarihinde, saat 14.30 sıralarında, Haspolat’ta sakin Yavuz BOLATCIOĞLU (E-67) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunmuştur. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

15.10.2025 tarihinde, Korkuteli’nde faaliyet gösteren bir eğlence mekanı içerisinde bulunduğu sırada, aniden rahatsızlanması sonucu yaşamını yitiren Şenol TİBET (E-56)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebinin yapılacak ileri tetkikler sonucunda belirleneceği tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

VAHİM ZARAR, CİDDİ DARP VE İTALE-İ LİSAN

16.10.2025 tarihinde, saat 19.30 sıralarında, Gazimağusa’da, kıskançlık nedeniyle aralarında yaşanan tartışma sonucu A.B.(E-22), eski kız arkadaşı D.A.(K-21)’nın yüzüne tokat vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, bir dişinin kırılmasına sebep olmuş ve kendisine hitaben küfür etmiştir. A.B. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

11-12.10.2025 tarihleri arasında, Lapta’da Demir Ağaç Sokak’ta, bir apartmanın merdiven boşluğunda muhfaza edilen bir şahsa ait elektrikli scooter, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından alınıp çalınmıştır.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Y.M.A.(E-27) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

16.10.2025 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

1. 16.10.2025 tarihinde, saat 17.00 sıralarında, Koruçam’da bir narenciye bahçesi içerisinde, park halinde ve çalışır durumdaki EXE 461 plakalı jip araçta, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye ve Orman Dairesi Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, kuru otlar, kamışlar ve bahse konu araç tamamen yanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.







2. 16.10.2025 tarihinde saat 18.00 sıralarında, Girne’de Ali Naşit Sokak’ta, bir apartman dairesinin mutfağında, muhtemelen çalışır durumdaki ocak üzerinde unutulan tenceredeki yağın ısınıp alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, 2 adet zebra perde ve elektrik kablosu yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise mutfak duvarları da islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

1. 16.10.2025 tarihinde, saat 15.30 sıralarında, Gönyeli’de Hatice Tahsin Erören Sokak’ta, Celal Deniz BİNİCİ (E-14) kullanımındaki elektrikli scooter ile batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Öğretmenler Sitesi 3’üncü Sokağa dönüşe geçtiğinde, scooterin kontrolünü kaybederek yolun solunda bulunan kaldırım taşlarına çarpmış ve yol içerisine düşmüştür.

Kaza sonucu yaralanan scooter sürücüsü Celal Deniz BİNİCİ, kaldırıldığı Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde sol dirseğinde kırık ve beyin kanaması teşhisi nedeniyle, Çocuk Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 16.10.2025 tarihinde, saat 23:50 sıralarında, Lapta’da Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde, bir markete ait araç park yeri içerisinde, Barış ÖZÜŞ (E-22) yönetimindeki ZM 882 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’ne giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyreden 127 miligram alkollü içki tesiri altındaki Ahmet Gürcan DEM (E-27) yönetimindeki MJ 001 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Çarpmanın etkisiyle savrulan ZM 882 plakalı araç, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Özer BİLALOĞLU (E-44) yönetimindeki VM 061 plakalı aracın sağ yan kısmına da çarpmıştır. Çarpmadan sonra yoluna devam eden MJ 001 plakalı araç ise, kazalı olarak duran ZM 882 plakalı aracın sol yan kısmına da çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan ZM 882 plakalı araç sürücüsü Barış ÖZÜŞ ile MJ 001 plakalı araç sürücüsü Ahmet Gürcan DEM, kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlar ve aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.