Koruçam’da bir narenciye bahçesinde park halindeki araçta, Girne’de ise bir apartmanın mutfağında yangın çıktı. Yangınlar maddi hasara yol açtı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün akşamüzeri Koruçam’da bir narenciye bahçesinde park halinde, çalışır durumda olan EXE 461 plakalı araç alev aldı. İtfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürülen yangında kuru otlar, kamışlar ve araç tamamen yandı.

Öte yandan yine dün akşamüzeri Girne’de Ali Naşit Sokak’ta, bir apartman dairesinin mutfağında ocakta unutulan tenceredeki yağın ısınıp alevlenmesiyle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken mutfakta maddi hasara oluştu.