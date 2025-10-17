Kadından Yasama Destek Derneği (KAYAD) tarafından yeni yaşam merkezinde hayata geçirilecek olan, “Kadından Yaşama Destek Projesi” dün yapılan açılışla tanıtıldı.

Kıbrıs Türk topluma yönelik AB Yardım Programı kapsamında, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje, toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmeyi ve ev içi şiddetle daha etkin mücadeleyi hedefliyor.

Etkinlikte, KAYAD Başkanı Meral Akıncı ve Kadından Yaşama Destek Projesi” Koordinatörü Mine Atlı konuşma yaptı.

KAYAD’dan verilen bilgiye göre, açılış konuşmasını yapan KAYAD Başkanı Meral Akıncı proje kapsamında, ev içi şiddet mağduru kadınlara yeni yaşam merkezinde, ücretsiz hukuki yönlendirme ve psikolojik danışmanlık hizmetleri verileceğini belirtti.

Ev içi şiddetle mücadelede en önemli araç olan, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinin, proje aracılığıyla, gençlere daha etkin ve aktif şekilde ulaştırılacağını söyleyen Akıncı, proje kapsamında birçok farkındalık kampanyası ve lobi çalışması gerçekleştirileceğini kaydetti.

Akıncı, Ev İçi Şiddet Yasası’nın geçmesi için yeniden daha güçlü olarak mücadele vereceklerini vurguladı.

-Atlı

“Kadından Yaşama Destek Projesi” Koordinatörü Mine Atlı da bu projenin derneğin kendi adını taşıyan ve yeni yaşam merkezinde hayat bulacak ilk proje olması sebebiyle tüm KAYAD ekibi için önemine vurgu yaptı.

Hedeflerinin ada geneli ev içi şiddetle etkin mücadele etmek olduğunu söyleyen Atlı, bunun ancak ortak bir mücadele ile başarılabileceğini vurguladı.

Atlı, projenin dört basamaktan oluştuğunu belirterek, KAYAD'ın ev içi şiddetle mücadele alanındaki kapasitesini geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Farklı sivil toplum örgütleri ile toplumsal cinsiyet eşitliğini hedef alan bir örgüt kurmak isteyen genç ve kadınlara, küçük hibe programları sağlayarak projelerini geliştirme olanağı sunulacağını söyleyen Atlı, nihai hedefin, dayanışmanın arttığı daha güçlü bir sivil toplum inşa etmek olduğunu vurguladı.

Ev içi şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde ada dışındaki faaliyetleri ülkedeki faaliyetlerle birleştirme hedefini dile getiren Mine Atlı, “Ev İçi Şiddetle Mücadele Ağı’nın” parçası olan sivil toplum örgütlerinin, Avrupa Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Ağıyla (WAVE) temasının güçlendirileceğini belirtti.

Atlı, “KAYAD, aynı zamanda Avrupa Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Ağı'nın (WAVE) Kuzey Kıbrıs temsilcisidir. Biz oradaki ağ üyeliğimizi ve temaslarımızı buradaki Ev İçi Şiddetle Mücadele ağında bulunan tüm sivil toplum örgütlerine yaymak istiyoruz. Bu bağlamda Kıbrıs'ın güneyindeki kadın örgütleriyle de temasımız olacak. Bu mücadelede adanın kuzeyi ve güneyinde iş birliklerini güçlendireceğiz” dedi.

“Kadından Yaşama Destek Projesiyle" Arabahmet bölgesinde bulunan KAYAD yeni yaşam merkezinin ve sunulacak hizmetlerin hem bölgeye hem de tüm topluma daha etkili bir biçimde ulaşacağına inanç belirten Atlı, bunu gerçekleştirmelerine olanak tanıyan AB fon sağlayıcılarına teşekkür etti.