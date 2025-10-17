Gönyeli’de scooterden düşen 14 yaşındaki Celal Deniz Binici ağır yaralandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün öğleden sonra Gönyeli’de Hatice Tahsin Erören Sokak’tan batı istikametine seyrederken Öğretmenler Sitesi 3’üncü sokağa dönüşte kontrolünü kaybeden Celal Deniz Binici’nin (E-14) elektrikli scooterı yolun solundaki kaldırıma çarptı.
Yola düşerek yaralanan Celal Deniz Binici sol dirseğinde kırık ve beyin kanaması teşhisi Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.
-İkamet izinsiz iki kişi tutuklandı
Öte yandan polis ekiplerinin dün ülke genelindeki denetim ve kontrollerinde ikamet izinsiz 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.