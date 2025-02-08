"Mutluluğu Paylaş ve Çoğalt" projesi devam ediyor

Lapta – Alsancak - Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Merkezi ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) iş birliğinde 4-10 yaş arası çocukların gelişimini desteklemek amacıyla başlatılan “Şubat Tatili Mutluluğu Paylaş ve Çoğalt” eğitsel proje etkinliği devam ediyor.

GAÜ’den verilen bilgiye göre; okul öncesi ve ilkokul seviyesinde akademik hazırlığı yapılarak geçtiğimiz hafta başlatılan ve 15 Şubat Cumartesi gününe kadar sürecek uygulamaya LAÇ Belediyesi de sosyal ve lojistik imkânlar sunuyor.

Açıklamada, İngilizce dil eğitimi ve oyunlar, dans, bilim ve deneyler, film gösterimleri, resim ve el işi etkinliklerinin yer verildiği atölye çalışmalarıyla çocukların kendilerini ifade etmelerine katkı sağlamak, sosyal ve psikolojik algı gelişiminin amaçlandığı belirtildi.

Programın çocukların atölye çalışmalarının sergileneceği ve sertifikalarını alacakları törenle, 17 Şubat Pazartesi günü tamamlanacağı da kaydedildi.