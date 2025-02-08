Bağımsızlık Yolu (BY) Genel Sekreteri Umut Ersoy özel sektörde sendikalaşmanın önemine işaret etti, sendikasız işçi çalıştırmasının yasaklanması gerektiğini vurguladı.

Ersoy, patronların sendikadan ve emekçilerin örgütlenmesinden korktuğunu söyleyerek “sendika gelirse ekonomi mahvolacak, süreçler hantal ve işlemez olacak gibi bir algının oluşturulmaya çalışıldığını” söyledi.

Kanal T ekranlarında yayınlanan, “Saat 12” programına katılarak, Damla Dabis’in sorularını yanıtlayan Ersoy, sendikaların iş yerinin iş yapmasını engellemeye çalışmayacağını, aksine kişilerin daha verimli iş yapabilmesi için bir çeşit öz denetim mekanizması olarak devrede olacağını belirtti.

Ersoy, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne (CTP) yaptıkları “Özel Sektörde Sendikalaşma Yasası’nı Meclise Taşı” çağrısı hakkında da konuşarak daha önce CTP ile temasa geçmediklerini, kamuoyuna açık bir şekilde çağrı yaptıklarını belirtti. Ersoy, CTP’den, bu yasayı beğenmezlerse, özünde özel sektörde sendikalaşmayı içeren başka bir yasa hazırlayıp meclise sunmalarını talep ediyoruz” dedi.

24 Ocak’ta kamu sendikalarının özel sektör emekçileri için düzenledikleri eylemi hatırlatan Ersoy, o eylemde sendikaların yükselttiği “sendikasız çalıştırılmak yasaklansın” sözünün Bağımsızlık Yolu tarafından uzun yıllardır dillendirildiğini ifade etti.

Asgari ücretin hayat pahalılığı oranından çok daha düşük oranda bir artış almasına karşı ses çıkarmak için eylemin gerçekleştiğini anlatan Ersoy, meselenin sadece asgari ücret olmadığını, özel sektördeki emekçilerin örgütsüz, güvencesiz ve tamamen patronun iki dudağı arasında bir iş yaşamında çalışıyor olmaları ve seslerini duyuramamalarının da eylemin ana sebeplerinden biri olduğunu kaydetti.

BY'nin 10 kişi ve üzeri işçi çalıştıran işyerlerinde patrona sendikasız işçi çalıştırılma yasağı getirilmesi üzerine kurulu bir sendikalaşma modelini savunduğunu anlatan Ersoy, taleplerinin çalışana sendikalı olmayı bir zorunluluk haline getirmeyi değil, patronun sendikasız işçi çalıştırmasını yasaklamak üzerine kurulu olduğunu söyledi.

KKTC’de sendikalaşma oranının yüzde 0,5 - yüzde 1 olduğunu söyleyen Ersoy, "Bu kadar düşük sendikalaşma varken özel sektör patronlarının verim açısından bu ülkeye ne kattığını" sordu.

Sendikalaşmanın iş yaşamını düzenleyeceğini, verimli ve disiplinli çalışmanın önünü açacağını kaydeden Ersoy, patronların muazzam kârlar elde ettiğini bu kârlardan da vazgeçmek istemedikleri için sendikalaşmadan korktuklarını da sözlerine ekledi.