Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından düzenlenen Lefkoşa Bağlantısallık ve Kalkınma Forumu, “Küreselleşen Türk Dünyası ve KKTC” temasıyla başladı.

Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon’da düzenlenen forumun açılışına, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Zorlu Töre, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Muhittin Şimşek ile akademisyen ve davetliler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan forumun açış konuşmalarını, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Muhittin Şimşek yaptı.

Ana konuşmalar ise Türkiye Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Abdullah Rıdvan Ağaoğlu ile Türk Yatırım Fonu (TIF) Ekonomik İşler Danışmanı Doç. Dr. Erhan Türbedar tarafından gerçekleştirildi.

- Tatar: “KKTC, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının tarih boyunca büyük bedeller ödeyerek varlığını sürdürdüğünü, bugün bağımsız bir devlet çatısı altında yoluna devam ettiğini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk dünyasının ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının uzun mücadele yıllarında büyük acılar çektiğini, çok sayıda şehit verdiğini ancak namusunu ve bekasını korumak için her türlü fedakârlığı yaptığını vurguladı.

Gençlik yıllarında Alparslan Türkeş’in Türk dünyası vizyonunu takip ettiğini, o dönemde anlamakta güçlük çektiği bu vizyonun Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte hayata geçtiğini dile getiren Tatar, Türk devletlerinin bağımsızlıklarını kazanmasının ve Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında birleşmesinin, Türk milletinin tarihsel yolculuğunda önemli bir aşama olduğunu ifade etti.

Bu süreçte Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş’ın liderliğinde Kıbrıs Türk halkının da kendi devletini kurduğunu söyleyen Tatar, bunun milli tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

- “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı tarihi önemde”

Tatar, Türkiye’nin her zaman “anavatan” olduğunu vurgularken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta BM Genel Kurulu’nda yaptığı “KKTC’yi artık tanıyınız, federasyon defteri kapanmıştır” sözlerinin tarihi önemde olduğunu belirtti. “Bundan daha büyük bir hizmet olamaz” diyen Tatar, bu duruşun Milli Güvenlik Kurulu kararlarına da yansıdığını ve Türkiye’nin resmi siyaseti haline geldiğini kaydetti.

- “İki devletli vizyonun herkes tarafından önemsenmesi ve kabul edilmesi gerekir”

Kıbrıs meselesinde federasyon temelinde çözüm arayışlarının artık geçerliliğini yitirdiğini dile getiren Tatar, Rum tarafının Annan Planı’na “hayır” demesine rağmen Avrupa Birliği’ne alınmasının büyük bir haksızlık olduğunu belirtti.

"Sıfır asker, sıfır garanti" formüllerinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Tatar, “Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve geleceği için iki devletli vizyonun herkes tarafından önemsenmesi ve kabul edilmesi gerekir” dedi.

Tatar, kendi adaylığını destekleyen siyasi partilerin ve milli kuruluşların bu vizyona inandığını, bazı muhalefet çevrelerinin ise eski alışkanlıklarla farklı söylemleri sürdürdüğünü ancak doğru yolun eninde sonunda görüleceğini söyledi.

- “KKTC, jeopolitik ve ekonomik boyutuyla büyük bir değere sahiptir”

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye kabul edilmesinin büyük bir kazanım olduğunu dile getiren Tatar, KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki en güneydeki bağımsız Türk devleti olarak Türk dünyasının ayrılmaz parçası olduğunu ifade etti.

Azerbaycan ziyaretinde Haydar Aliyev’in “Kafkasya’ya, Anadolu’ya ve Doğu Akdeniz’e dikkat edin” sözlerini hatırlatan ve Aliyev’in Karpaz bölgesinin stratejik önemine işaret ettiğini söyleyen Tatar, “KKTC sadece maneviyatıyla değil, aynı zamanda jeopolitik ve ekonomik boyutuyla da büyük bir değere sahiptir” dedi.

- “İki devletli anlaşma büyük ivme kazandırabilir”

Tatar, Türkiye’nin desteğiyle hayata geçirilen Su Temin Projesi, fiber optik ağ çalışmaları, yol, havalimanı ve enerji yatırımlarına da değinerek “KKTC, izolasyonlara rağmen büyüyen ve gelişen bir Türk devleti olmuştur” diye konuştu.

Kıbrıs’ın gelecekte Dubai ve Singapur benzeri bir gelişim potansiyeline sahip olduğunu belirten Tatar, iki devletli bir anlaşma halinde KKTC ile Güney Kıbrıs’ın Türkiye’nin limanları üzerinden ekonomik, ticari, turizm ve teknoloji alanında iş birliği yaparak büyük bir ivme kazanabileceğini ve uluslararası alanda kritik bir konuma yükselebileceğini ifade etti.

Türk dünyasıyla gönül birliğini ve dayanışmayı genç nesillere aktarmanın önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Amacımız, ekonomik, kültürel, turizm ve teknoloji alanında iş birliğimizi artırarak hem ülkemize hem de Türk dünyasına hizmet etmektir” dedi.

Forumun sonuçlarının kitaplaştırılarak Türk dünyasına sunulmasının önemine değinen Tatar, emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlara vesile olmasını diledi.

- Şimşek: “KKTC, Türk dünyasının son aile ferdi olmuştur”

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Muhittin Şimşek, küreselleşme, teknoloji ve rekabetin günümüz dünyasında değişimin en belirleyici unsurları olduğunu söyledi.

Küreselleşmenin artık kaçınılmaz bir olgu olduğunu belirten Şimşek, “Buna karşı çıkmak, soğuğa karşı ince gömlekle direnmeye benzer. Önemli olan gerekli tedbirleri alarak sürece uyum sağlamaktır” dedi.

Son yüz yılın en önemli gelişmesinin Sovyetler Birliği’nin dağılması ve Türk devletlerinin bağımsızlıklarını kazanması olduğunu söyleyen Şimşek, Türk dünyasının bu sayede yeniden kucaklaştığını kaydetti.

KKTC’nin de Türk Devletleri Teşkilatı ailesine katılarak bu büyük birlikteliğin son üyesi olduğunu ifade eden Şimşek, “Bu önemli adım, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın döneminde gerçekleşmiştir. Kendisine şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Forumun sürekli hale getirilmesi gerektiğini dile getiren Şimşek, bildirilerin kitaplaştırılarak Türk dünyasıyla paylaşılacağını belirtti. Konuşmasında ev sahipliği için Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür eden Şimşek, forumun verimli geçmesi temennisinde bulundu.

- İki günlük forumun ana başlıkları

İki gün sürecek forumda, küreselleşen dünyada Türk dünyasının bağlantısallık potansiyeli, kalkınma fırsatları ile KKTC’nin jeostratejik konumu ve Türk dünyasındaki rolü ele alınacak.