SOS Çocukköyü Derneği’nin okula dönüş kampanyası kapsamında Aile Temelli Bakım programında bakım verilen ve Aile Güçlendirme Programı kapsamında desteklenen çocuklar yeni eğitim yılına başladı.

Dernek’ten verilen bilgiye göre, bu yıl Dernek çatısı altında bakım gören okul çağındaki toplam 59 çocuğun eğitim hayatı, kampanyaya destek verenlerin katkılarıyla güvence altına alındı.

Eğitim desteği alan çocukların, 3’ü kreşe, 25’i ilkokula, 20’si ortaokula, 4’ü liseye, 6’sı çıraklık eğitimine ve 1’i Lefkoşa Özel Eğitim’e devam ediyor. Çocuklara sunulan hizmetler arasında; okul kıyafeti, kırtasiye, okul çantası; bireysel ve grup özel dersler; Çocuk Köyü içinde ve dışında sağlanan özel eğitim; defter, kitap desteği; dershane, kurslar; dil terapisi, mesleki yönlendirme çalışmaları ve lise giriş sınavlarına hazırlık için özel kurslar yer aldı.

-Aile Güçlendirme Programı çerçevesinde 89 çocuğa destek sağlandı

Öte yandan, Aile Güçlendirme Programı çerçevesinde desteklenen 41 ailedeki 89 çocuğa yıl boyunca ihtiyaçlarına göre eğitim desteği ulaştırıldı. Bu süreçte 98 okul çantası, 22 beslenme çantası, 86 çift okul ayakkabısı, 312 defter, 73 termos, 82 kalemlik, 310 kırtasiye malzemesi, 31 boyama kitabı ve 10 çalışma masası sağlandı.

SOS Çocukköyü Derneği yetkilileri, “Eğitim ayrıcalık değil, haktır. Bir çocuğun sırtına sadece çanta değil, umut da yüklenebilir. Bu da toplumun el uzatmasıyla mümkün oldu.” diyerek, destek veren tüm bağışçılara teşekkür etti.