Haklarında arama kararı bulunan 17 suçlu, Türkiye'ye iade edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 12 suçlu ile ulusal seviyede aranan beş suçlunun Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.
Yerlikaya, uyuşturucu madde ithal etme suçundan kırmızı difüzyonla aranan İ.F.'nin Belarus'ta, çocuğun cinsel istismarı suçundan kırmızı bültenle aranan E.T.'nin Almanya'da, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kırmızı bültenle aranan A.B.'nin ise Almanya'da yakalandığını açıkladı.
Kaynak: ntv.com.tr