Dernek’ten yapılan duyuruya göre, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası işbirliğinde düzenlenecek olan "Öğretmenlere Yönelik Gökkuşağı Eğitim Programı" 9, 16 ve 23 Kasım’da yer alacak. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen program 09:30- 16:30 saatleri arasında KTOEÖS Lefkoşa binasında yapılacak.

LGBTİ+ fobisinin kendini çeşitli tutum ve davranışlarla gösterdiği kaydedilen açıklamada, eğitimin LGBTİ+ haklarına dair farkındalığın artırılması için tasarlandığı belirtildi. LGBTİ+ ve okul bağlamında öğretmenlerin daha etkili bir şekilde hareket etmelerine yardımcı olma hedefleniyor.

Katılım için 8 Kasım Cuma 12:00’a kadar, https://www.queercyprus.org/ sitesi aracılığıyla kayıt yaptırılması gerekiyor.