Yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Genç TV’de katıldığı Gençte Sabah programında Muazzez Gazihan’ın sorularını yanıtladığını belirten Hasan Küçük, Ulusal Birlik Partisi’nin bir milletvekili ve seçmeni olarak her 3 adayın da neler yapacaklarını görmek istediğini dile getirdi.

Kıbrıs Türk halkının bekasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden geçtiğini belirten Küçük, gidecek başka yerleri olmadığını ve devletin partiler üstü olduğunu vurguladı.

Küçük, her 3 adayın da kampanya sürecini yürüttüğünü, açıklamalarda bulunduklarını ancak halkın beklentisinin, sorunlarının çözümünü gazete manşetlerinde ya da söylemlerde değil sahada görmek yönünde olduğunu belirtti.

Küçük, sohbetlerde, toplantılarda ana gündem maddesi olan bu soruların cevaplarının, kurultayda aday olan 3 isim tarafından verilmesi gerektiğini ifade etti.

Kurultayda kaybedenin olmayacağını belirten Küçük, “öyle bir sonuç çıkacak ki herkes kazanacak UBP kazanacak.” dedi.