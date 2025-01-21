Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi iş birliğiyle yarın “Yapay Zeka ile Rekabetçi Sanayi: Stratejiler ve Uygulamalar” paneli düzenleniyor.

KTSO’dan yapılan açıklamaya göre, panel saat 10.00’da Kıbrıs Türk Sanayi Odası Konferans Salonu’nda yapılacak. Panelde Yapay Zeka Derneği Başkanı ve Bib Yazılım Sanayi Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Serhan Koyuncugil konuşmacı olarak yer alacak.

Panelde, yapay zeka teknolojilerinin sanayi sektörüne kazandırdığı rekabet avantajları ve uygulama stratejilerinin ele alınacağı sunumlar olacak.

Kaynak: rss