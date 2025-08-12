Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Kooperatif Görevlileri Sendikası’nın (KOOP-SEN), Koop-Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Kooperatifi’nde temmuz ayı maaşlarının ödenmemesi gerekçesiyle başlattığı greve ve çalışanlara destek belirtti.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, yazılı açıklamasında Kooperatif Merkez Bankası’nın yıllardır siyasilerin talimatıyla yönetildiğini iddia ederek, kötü yönetimin bedelinin her defasında emekçiye kesildiğini söyledi.

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. iştiraklerinden Koop-Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Kooperatifi’nde çalışan 280 emekçinin 12 gündür maaş alamadığını ifade eden Maviş, çalışanların toplu iş sözleşmesi ve maaş haklarının gasp edildiğini, bu tabloya liyakate değil, siyasete göre atamaların sebep olduğunu savundu.

Kıbrıs Türk toplumunun alın teriyle yaratılmış öz kaynaklardan olan kooperatiflerle iştiraklerin yönetilemeyecekse halka devredilmesi gerektiğini söyleyen Maviş, KTÖS olarak Koop-Sen’in mücadelesini destekleyeceklerini kaydetti.