İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İlhan Akkaplan başkanlığındaki Altınova Avcılık ve Atıcılık Birliği heyetini kabul ederek görüştü.

İskele Belediyesi Basın ve Yayın Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, Altınova Avcılık ve Atıcılık Birliği Başkanı Akkaplan, bu yıl 53’üncüsü düzenlenen Geleneksel İskele Festivali’nde gençlere verdiği destekten dolayı Başkan Sadıkoğlu’na teşekkür etti. Akkaplan ayrıca, Sadıkoğlu’na geçirdiği rahatsızlıktan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti. Akkaplan, Birliğin faaliyetleri hakkında bilgi de verdi.

-Sadıkoğlu: “Gençliğimize güveniyoruz”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da kabuldeki konuşmasında, ziyaretlerinden ötürü Altınova Avcılık ve Atıcılık Birliği’ne teşekkür etti. İskele Belediyesi olarak düzenledikleri her etkinlikte, halkın yanı sıra çocuklara ve gençlere ayrıca önem verdiklerini ifade eden Sadıkoğlu, spora, sporcuya, sanata ve sanatçıya her alanda destek verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini söyledi. “Gençliğe güveniyoruz ve geleceğimiz olan gençlere yatırımlarımız sürecek.” diyen Sadıkoğlu, gençler için sadece fiziki yatırımlar değil; sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda da onları destekleyecek projeler hayata geçirdiklerinin altını çizdi.