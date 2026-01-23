Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'ndan (KTÖS) bir heyet, siyasi partilere yönelik ziyaretleri kapsamında Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi'ni (TAM Parti) ziyaret etti.



KTÖS’ten verilen bilgiye göre, KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Başkan Mustafa Baybora ve beraberindeki heyet, TAM Parti Kurucu Başkanı Serdar Denktaş’la bir araya geldi.



Görüşmede sendikal çalışmalar ele alınırken, eğitim alanında yaşanan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Ziyarette, emek ve eğitim eksenli konularda iş birliği ve güç birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Taraflar, toplumsal faydayı önceleyen ortak çalışmaların sürdürülmesi yönündeki görüşlerini de yineledi.