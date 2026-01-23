Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS ) ve Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) personel eksikliği, yapısal sorunlar, altyapı yetersizlikleri yaşandığı ve bina işlevselliğine ilişkin sorunlar bulunduğu gerekçesiyle Gazimağusa ve İskele Gelir ve Vergi Dairelerinde bugün günü tam gün grev yapıyor.

Sendikalar saat 11.00’de Gazimağusa Gelir ve Vergi Dairesi önünde saat 11.00’de basın açıklaması da yapacak.

KAMUSEN Genel Başkanı Metin Atan, sendikalar adına yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu dairelerde odacı eksikliği başta olmak üzere ciddi sorunlar yaşandığını savunmuş; bu sorunlara dikkat çekmek amacıyla 8 Aralık 2025 tarihinde uyarı grevi yaptıklarını hatırlatmıştı. Atan, ilgili bakanlık ve idarenin bugüne kadar sorunlara duyarsız kaldığını da ileri sürmüştü.