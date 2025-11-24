Ülkede izinsiz ikamet ettiği gerekçesiyle 17 Kasım’dan bu yana tutuklu bulunan 20 yaşındaki Fatoş Horuz, "insani ikamet izni" verilmesiyle serbest kaldı.

Avukatıyla birlikte açıklama yapan Horuz, “Zor bir süreçti. Bana yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim. Mutluluğum tarif edilemez.” diye konuştu.

- Avukat: “Girişimlerimiz sonuçsuz kalmadı”

Avukat Beste Dal, İçişleri Bakanlığı önünde yaptığı açıklamada, yaptıkları girişimlerin sonuçsuz kalmadığını dile getirdi.

İnsani ikamet izni verilmesiyle Fatoş Horuz’un serbest kaldığını ifade eden Dal, çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Yaşanan süreçle ilgili bilgi de veren Dal, Horuz’un önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alacağını ardından KKTC vatandaşlığı içinde müracaatının alınacağını belirterek, bütün bu işlemlerin takipçisi olacaklarını dile getirdi.

KKTC’de doğan Fatoş Horuz, “ülkede izinsiz ikamet ettiği” gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Horuz, 21 Kasım’da Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhinde yedi gün daha tutukluluk emri temin edilmişti.