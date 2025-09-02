Girne bölgesinde yarın iki saat elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesindeki bakım-onarım çalışması nedeniyle Naci Talat Caddesi, Karaoğlanoğlu Caddesi, Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi, Kasgar Court Hotel ve civarı, GAÜ Kavşağı ile Hasan Cafer Ortaokulu arasında kalan bölgeye 15.00-17.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.