Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB), dün basın organlarında yer alan “Gönyeli’de bir eve elektrik işleri yapmak üzere gittiği sırada hırsızlık yaptığı” yönündeki haberlerde adı geçen kişinin Birliğe üye olmadığını ve elektrik işleri yapmak için hiçbir yasal yetkisinin bulunmadığını açıkladı.

Birlik Başkanı Türkay Uzun Sılalı yazılı açıklamasında, Birlik üyeliğinin, yalnızca elektrikle ilgili üniversite diplomasına sahip veya yetki sınavını başarıyla tamamlamış kişiler tarafından elde edilebileceğini belirtti.

Halkın güvenliği ve haklarının korunması açısından elektrik işleri yaptırmadan önce kişilerin KTEMB üyeliklerinin sorgulanmasının büyük önem taşıdığını kaydeden Sılalı, “Bu tür üzücü olayların yaşanmaması için Birliğimizin kayıtlı üyeleri dışında herhangi bir kişiye elektrik işi yaptırılmaması gerektiğini özellikle vurguluyoruz” dedi.

Sılalı, vatandaşların, yetkili elektrik müteahhitlerinin listesini www.ktemb.org adresinden kontrol edebileceğini ifade etti.