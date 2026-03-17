Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), KKTC Merkez Bankası’nın yaptığı yazılı sınavda en yüksek ilk sekiz adayın beşinin mülakatta elendiğini belirterek, kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan tüm mülakatlarda yetkili sendikaların temsilci bulundurmasını talep etti.

Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, yaptığı yazılı açıklamada, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak istihdamların liyakata ve fırsat eşitliğine dayalı olması gerektiğini vurguladı.

“Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılan atamalarla ilgili sınavlarda sendika temsilcilerinin gözlemci olarak bulunması yönünde ortaya koyduğumuz kararlılık neticesinde KHK’nın gerçekleştirdiği sınavlara karşı ciddi bir güven oluşmuştur.” diyen Bengihan, KKTC Merkez Bankası’nın personel istihdamı için geçen günlerde yaptığı yazılı sınavda en yüksek ilk sekiz adayın beşinin mülakatta elenmesinin sendikaların sınavlarda gözlemci bulundurma talebinin ne kadar yerinde olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.

Bengihan, şöyle devam etti:

“Sınav Tüzüğü'ne aykırı bir uygulamanın olmadığı iddia edilse de ilk sekizin arasına giren beş adayın mülakatta elenmesinin, yazılı sınavda 17. olan kişinin sıralamaya girmesinin izahı kolay olmadığı gibi ortaya çıkan bu sonuç KKTC Merkez Bankası yönetimine karşı büyük bir güvensizliğin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan sınavların güvenilir olduğuna halkımızın inancının oluşması için yapılan tüm mülakatlarda yetkili sendikalardan temsilci bulundurulması talebimizi bir kez daha yineliyoruz."