Protestolar Pazar günü, İran Riyali'nin açık piyasada ABD Doları karşısında rekor seviyede düşük düzeye gerilemesinin ardından Tahran'da Kapalı Çarşı'daki esnafın greve gitmesiyle başladı.

28 Aralık'tan bu yana BBC Farsça Servisi tarafından teyit edilen videolarda Kerec, Hamedan, Keşm, Malard, İsfahan, Kirmanşah, Şiraz ve Yezd şehirlerinde gösteriler düzenlendiği, polisin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz da kullandığı görüldü.

İran hükümeti, "protestoların farkında olduğunu, sert seslerle karşılaşsa bile protestocuları sabırla dinleyeceğini" açıkladı.

- İran'da Merkez Bankası Başkanı değişti

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 29 Aralık akşamı X'te yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı'na protestocuların "temsilcileri" olarak tanımladığı kişilerle görüşmeler yapması, "sorunları çözmek ve sorumlu davranmak" için önlemler alınması talimatı verdiğini duyurdu.

Mesud Pezeşkiyan, İran Merkez Bankası Başkanı Muhammedreza Farzin'in istifasını kabul etti.

Pezeşkiyan, Farzin'in yerine eski Ekonomi ve Maliye Bakanı Abdolnasser Hemmati'yi atadı.

Üniversite öğrencileri de protestolara katılarak, İran'da nihai gücü elinde bulunduran Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'e atıfla, "Diktatöre ölüm" de dahil hükümet karşıtı sloganlar attı.

Bazı protestocuların, 1979 İslam Devrimi'nde devrilen Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi'yi destekleyen "Şah çok yaşa" gibi sloganlar attığı da duyuldu.

ABD'de yaşayan Rıza Pehlevi ise X hesabında yaptığı açıklamada, "Sizinleyim. Zafer bizimdir çünkü davamız haklı ve birlik içindeyiz" dedi ve şöyle devam etti: "Bu rejim iktidarda kaldığı sürece, ülkenin ekonomik durumu kötüleşmeye devam edecek."