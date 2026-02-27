Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektörlüğü, üniversite bünyesinde “Robotik, Yapay Zeka (YZ) ve İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurulmasına yönelik karar aldı.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever, “Kurumsal vizyonumuzun temel taşları olarak sürekli yeniliği, disiplinler arası iş birliğini ve ileriye dönük akademik gelişmeyi benimsemekteyiz” diyerek, bu ilkeler doğrultusunda ve hızla gelişen küresel teknolojik trendlere yanıt olarak, üniversitenin bünyesinde “Robotik, Yapay Zeka ve İHA Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurulmasına yönelik karar aldıklarını belirtti.

Yurtsever, robotik, yapay zeka, otonom sistemler ve İHA teknolojilerinde ileri düzey disiplinler arası araştırmaları teşvik etmek, ulusal ve uluslararası araştırma iş birlikleri için yapılandırılmış bir platform sağlamak, rekabetçi araştırma hibelerine ve dış kaynaklı projelere erişim yollarını araştırmak, yüksek etkili teknolojik alanlarda lisansüstü ve doktora araştırmalarını desteklemek, endüstri ortaklıklarını ve teknoloji transferi girişimlerini teşvik etmek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile daha geniş bölgenin teknolojik eko-sistemine katkıda bulunmak temel amaçlarıyla mühendislik, havacılık, denizcilik, sağlık bilimleri, işletme, sosyal ve beşeri bilimler, hukuk ve diğer ilgili disiplinleri birbirine bağlayan bir merkez oluşturacaklarını kaydetti.

Bu alanlara aktif olarak yatırım yapan üniversitelerin, yalnızca araştırma kapasitelerini güçlendirmediğini aynı zamanda küresel rekabet güçlerini ve toplumsal etkilerini de artırdıklarını ifade eden Yurtsever, araştırma çalışmalarının, özel bir merkez yapısı ile “GAÜ/ Eğitim, Öğretim ve Araştırmada Mükemmeliyet Merkezi (EÖAMM) Başkanlığı” altında kurumsallaştırılacağını belirtti.

Yurtsever, akademik küresel literatürde; yüksek etki faktörlü dergilerde yayın sayısını artırarak, uluslararası görünürlüğü ve üniversitenin akademik sıralamasını iyileştirmek, patent geliştirme ve ticarileştirme yollarını güçlendirmek, uygulamalı araştırmalarda öğrenci katılımını artırmak, prototip sistemlerin ve pilot uygulamaların geliştirilmesini desteklemenin birincil yaklaşımları olacağını kaydetti.