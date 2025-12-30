“Söz konusu girişim yalnızca hukuka değil aynı zamanda bölgesel güvenliğe de açık bir saldırı”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Rum çiftçilerin “Mammari”bölgesinde gerçekleştirdiği sınır ihlali ve güvenlik güçlerine yönelik saldırıyı kınadı.

Öztürkler, söz konusu girişimin yalnızca hukuka değil aynı zamanda bölgesel güvenliğe de açık bir saldırı olduğunu vurguladı.

Öztürkler, Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, traktörleri polis ve askeri personelin üzerine sürerek yapılan eylemin, Rum tarafının sorumsuz ve tehlikeli tutumunun sıradanlaşmış bir provokasyon örneği haline geldiğini kaydetti.

-Türk askeri ve polisinin tavrı sağduyunun ve disiplinin sembolü

Öztürkler, Türk askeri ve polisinin tavrının saldırgan değil, tam tersine sağduyunun ve disiplinin sembolü olduğunu ifade etti.

Güvenlik güçlerinin barışın korunması için sabırla ve kararlılıkla görev yaptığını kaydeden Öztürkler, Rum tarafının şiddete varan girişimlerine rağmen asker ve polisin soğukkanlılığını koruyarak yalnızca güvenliği sağlamaya odaklandığını söyledi.

BM Barış Gücü’nün tutumunu da eleştiren Öztürkler, sözde tarafsızlıkla ilgisizliği birbirine karıştıran bu yaklaşımın saldırganı cesaretlendirdiğini kaydetti.

-Barış gücünün görevi gerilimi önlemek ve güvenliği sağlamak

Barış gücünün görevinin gerilimi önlemek ve güvenliği sağlamak olduğunu hatırlatan Öztürkler, pasif tutumların gerilimi azaltmak yerine artırdığını dile getirdi.

Rum basınının yaşananları çarpıtarak kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını da belirten Öztürkler, saldırganı mağdur gibi gösteren manipülatif yayınların toplumlar arasında güvensizlik ve düşmanlık yaratmayı hedeflediğini söyledi.

Hakikatin açık olduğunu vurgulayan Öztürkler, sınır ihlali yapan ve güvenliği tehlikeye atan tarafın Rumlar olduğunu ifade etti.

Öztürkler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin adada barış ve güvenliğin teminatı olduğunu belirterek, Türk askeri ve polisinin sağduyulu duruşuyla halkın huzurunu korumaya devam edeceğini bu tutumundan da asla geri adım atmayacağını söyledi.