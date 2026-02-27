Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, Belediyeler Yasası uyarınca iş yeri açma ve çalışma izinleri konusunda uyarı yaptı.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, belediye sınırları içerisinde faaliyet gösterecek gerçek veya tüzel kişilerin, belediyeden önceden yazılı izin almaksızın iş yeri açamayacağı ve işletemeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, yasa kapsamında verilecek iş yeri açma izni için ilgili yılın aylık asgari ücretinin yüzde 4’ü oranında harç alındığı belirtildi. Ayrıca söz konusu iznin her yıl yenilenmesi gerektiği, yenileme işlemlerinin ise her yılın mart ayı sonuna kadar tamamlanmasının zorunlu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yenileme harcının, aylık asgari ücretin binde 5’i oranında olduğu kaydedildi, ayrıca yasanın 82’nci maddesinde belirtilen yükümlülüklere uyulmaması halinde aylık asgari ücret tutarında sabit para cezası uygulanacağı, iş yerinin de kapatılmasının söz konusu olacağı vurgulandı.

Açılması izne bağlı iş yerlerinin, izinsiz olarak faaliyete başlaması, faaliyetini sürdürmesi ya da çalışma koşullarına ilişkin iznin süresi içinde yenilenmemesi durumunda da 51/1995 Belediyeler Yasası uyarınca cezai işlem uygulanacağını belirten belediye, iş yeri sahiplerinin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına izin ve yenileme işlemlerini yasal süreler içerisinde tamamlamaları çağrısında bulundu.