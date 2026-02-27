Güzelyurt Kaymakamlığı, 2–6 Mart tarihleri arasında Çamurova Atış Alanı’nda 07.00–19.00 saatleri arasında tank topu atışları gerçekleştirileceğini duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, atışların yapılacağı gün ve saatlerde can ve mal güvenliği açısından belirtilen bölgelere girişin yasak olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, atışların ardından bölgede kör giden mühimmatın arama ve imha işlemlerinin yapılacağı belirtilerek, komutanlık tarafından serbest giriş duyurusu yapılıncaya kadar söz konusu alana girilmemesi gerektiği ifade edildi.