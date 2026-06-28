Gazete, "Türkiye ve KKTC’nin, KKTC’yi ayrı bir varlık olarak öne çıkarmaya ve (KKTC’nin) bayrak ve güç gösterdiği Şehit Teğmen Caner Gönyeli tatbikatı gibi ortak askeri egzersizlere devam ederek tam tanınmanın önceki aşaması olan kabul (acknowledgement) ön şartlarını yaratmakta" olduğuna dikkat çekti.

Gazete, Türkiye'nin arama kurtarma yetki ve sorumluluk sahasını gösteren harita ile KKTC'yi de kapsayan "Mavi Vatan" haritasının örtüştüğüne dikkat çekerken, Şehit Teğmen Caner Gönyeli Tatbikatı'nın yanı sıra Anadolu Kartalı ve Deniz Kurdu tatbikatları ile Akdeniz Araştırma-1 gemisinin Karpaz bölgesindeki faaliyetlerinin de aynı doğrultuda mesajlar içerdiğini ileri sürdü.

Haberde, bu faaliyetlerle, "Kuzey Kıbrıs'ta karada, denizde ve havada egemenlik kullanan bir devlet bulunduğu, bu devletin Türkiye'nin tam desteğiyle bayrak ve güç gösterisi yaptığı ve Mavi Vatan doktrini çerçevesinde kendi sınırlarını koruyabilecek kapasiteye sahip olduğu" yönünde mesaj verilmeye çalışıldığı iddia edildi.

Gazete ayrıca, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in, “yeni mayın tarlası 2’nci Crans Montana’ya gitmekte olduğu” yorumunu yaptı.