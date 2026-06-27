Güney Kıbrıs’ta çocuklara karşı cinsel suçlarda artış olduğu bildirildi.

Bu suçtan hüküm giyip tahliye olanların sayısının 100’ü aştığı, Denetim İdaresi denetiminde olması gereken bu kişilerin denetleme memuru olmadığından toplumda serbeste dolaştığı kaydedildi.

Fileleftheros’un haberine göre, çocuğa karşı cinsel suç işleyen 100 kişi Rum Merkezi Cezaevi’nde hükümlü, 20 kişi de sanık olarak tutuluyor.

Yetişkinlere yönelik cinsel suçlardan mahkum olanların sayısı 28, sanık sayısı ise 13. Sübyancılıktan hapis yatıp tahliye edilenler geçen yıl 70 kişiyken bu yıl sayı 100'e yükseldi.

Gazete, 161 kişinin çocuk ve yetişkinlere yönelik cinsel suçtan mahkum ya da sanık durumunda olduğunu, bu sayıya çocuklara karşı cinsel suç işlemekten hüküm giyen ancak cezaevinden tahliye edilen 100 kişi de dahil edildiğinde ortaya “trajik" bir durum çıktığını yazdı.

Sübyancılığın arttığını kaydeden gazete, bu cezaların ağırlaştırılmasını öngören yasal düzenlemenin 2024’ten beridir Rum Hukuk Dairesi ile Sosyal Hizmetler Dairesi arasında gidip geldiğini belirtti.

Haberde tahliyeden sonra denetim memurlarının kontrolünde olması gereken mahkumlardan bazılarının söz konusu çocukların evleri ya da okulları yakınında görüldüğüne de dikkat çekildi.