(Kamalı Haber)- Alayköy’de meydana gelen "Şiddet Tehdidi ve Koruma Emrine Riayetsizlik" suçlarından tutuklanan Muzaffer Dönmez mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Süleyman Gürtaç mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlı hakkında 13 Mart 2025 tarihinde Lefkoşa Aile Mahkemesi tarafından verilen L.D.’ye 100 metre yaklaşmaması hakkında koruma emri verildiğini söyledi. Polis, zanlının 13 Aralık 2025 tarihinde bu emre riayet etmeyerek, Alayköy’de sakin L.D.’nin ikametgâhına gittiğini, çocuklar M.D. ile ilgili bir konuda tartıştıkları esnada eski eşine ”Sen karışma dilini keserim” diyerek, şiddet tehdidinde bulunduğunu belirtti.

Polis, şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, Gönyeli’de tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı hakkında koruma emrine riayetsizlik ve şiddet tehdidi suçlarından soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu kaydetti.

Polis, ayrıca Lefkoşa Aile mahkemesi mukayyitliğinden alınması gereken ifadeler olduğunu da belirterek, bir gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.