(Kamalı Haber) - Değirmenlik-Haspolat anayolunda kaza yapan Orhan Kedi, "Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu, Uyuşturucu Madde Etkisi Altında Araç Kullanma, Yaralanma ile Neticelenen Trafik Kazası Yapmak, Yüz Ceza Puanını Doldurduğu Halde Araç Kullanmak, Sigorta Kapsamaksızın Araç Kullanmak ve Dikkatsiz Sürüş" suçlarından yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Derviş Sadeli olguları aktardı. Polis, 5 Aralık 2025 tarihinde saat 19:13 raddelerinde zanlının yönetiminde bulundurduğu JD 393 plakalı araç ile Değirmenlik-Haspolat anayolu üzerinde dikkatsiz bir şekilde sol şerit içerisinde seyir halinde iken Alpet petrol önlerine geldiği esnada yine dikkatsizliği sonucu ayni istikamette sol şerit içerisinde seyir halinde olan Muhammet Ömer Bayraktar'ın yönetimindeki PB 782 plakalı aracın sol arka kısmına çarptığını söyledi. Polis, akabinde zanlının direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan banket içerisindeki Alpet benzin istasyonuna ait tabelaya çarparak tekrardan yol içerisine savrulduğunu ve yönetiminde bulundurduğu araç ile kendi ekseni etrafında defalarca dönerek yol ortasında önü güneye bakar şekilde durduğunu kaydetti. Polis, kaza sonucu JD 393 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Tuğrul Kavaz’ın ağır yaralandığını ve olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile Lefkoşa devlet hastanesine götürülerek tedavi altına alındığını belirtti. Polis, kazanın ardından tutuklanan zanlının kontrol amaçlı Lefkoşa Devlet hastanesine sevk edilerek gerekli muayenesinin yapılmasının sağlandığını belirtti. Polis memuru, zanlının kaza sonrasında şüpheli hareketler sergilemesi üzerine görevli polis ekipleri tarafından rızası ile kendisine "uyuşturucu madde" testi yapıldığını, tükürükle yapılan test sonucunun pozitif çıktığını, akabinde zanlının rızası ile 20 cc tüp içerisinde kan örneği emare olarak alındığını kaydetti. Polis, zanlının 6 Aralık tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde kan örneğinin devlet laboratuvarına incelemeye gönderildiğini, birçok ifade alındığını ve kamera görüntüsü incelendiğini kaydetti. Polis, zanlının 9 Aralık’ta yeniden mahkemeye çıkarılarak, 3 gün daha ek süre alındığını, bu süre içerisinde zarar-ziyan tespiti yapıldığını açıkladı. Polis, zanlının evinde ve aracında arama yapıldığını, kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, analize gönderilen kan örneği ile ilgili sonucun henüz çıkmadığını ancak zanlının çıkacak sonuca etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.