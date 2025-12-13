(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf” suçlarından tutuklanan Cem Emiroğlu, Ali Gümüş ve Ata Emiroğlu mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 3 gün ek süre alındı.

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis memuru, 12.12.2025 tarihinde saat 19:30 raddelerinde Lefkoşa’da alınan bir bilgi üzerine LPM Cürümleri Önleme Şubesi tarafından Cem Emiroğlu, Ali Gümüş ve Ata Emiroğlu’nun Şht. Üsteğmen Mustafa Orhan Sokakta bulunan ikametgahında arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada ikametgahın mutfak odası içerisinde masa üzerinde yaklaşık 30 gram ağırlığında kanunsuz hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.