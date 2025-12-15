(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf” suçlarından tutuklanan Davut Demir mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 2 gün ek süre alındı.

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Ahmet Sinanoğlu mahkemeye olguları aktardı.

Polis memuru, 12.12.2025 tarihinde saat 19:30 raddelerinde Lefkoşa’da alınan bir bilgi üzerine LPM Cürümleri Önleme Şubesi tarafından Cem Emiroğlu, Ali Gümüş ve Ata Emiroğlu’nun Şht. Üsteğmen Mustafa Orhan Sokakta bulunan ikametgahında arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada ikametgahın mutfak odası içerisinde masa üzerinde yaklaşık 30 gram ağırlığında kanunsuz hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, 3 zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, yapılan sorgulamalarda uyuşturucu maddeyi huzurda bulunan zanlından temin ettiklerini söylediklerini aktardı. Polis, bunun üzerine Davut Demir’in Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını kaydetti.

Polis, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.