KOOP SÜT, 2 Şubat 2026’dan itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesini açıkladı. Güncellemeyle birlikte süt ve süt ürünlerinde zam yapıldı. 1 litrelik UHT yağlı ve yarım yağlı sütlerin tavsiye edilen satış fiyatı 60 TL oldu. Yağsız süt 69,55 TL, laktozsuz süt 76,50 TL, vitaminli süt 78,75 TL, keçi sütü 80,15 TL, pastörize yağlı süt ise 76,55 TL olarak belirlendi.

200 ml UHT sütler 13,95–17,10 TL aralığında, aromalı sütler ise 22 TL’den satılacak. Ayran, yoğurt, hellim ve diğer süt ürünlerinde de fiyat artışı yapıldı.