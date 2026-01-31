Kolej Giriş Sınavı’nın (KGS) birinci basamağı KGS-1, bugün ülke genelinde 7 merkezde yapılıyor. Sınava, kayıt işlemlerini tamamlayan 2 bin 373 öğrencinin katılması bekleniyor.

Sınav; Türk Maarif Koleji, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Lefke Gazi Lisesi’nde yapılıyor.

Türkçe, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, İngilizce ve Matematik olmak üzere beş alt testten oluşan ve iki oturumlu sınavın birinci oturumu 09.00-10.30, ikinci oturumu ise 11.00-12.30 saatleri arasında yapılıyor.

Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve yanıt anahtarları Bakanlığın resmî internet sitesi www.mebnet.net üzerinden yayımlanacak, cevap kağıtları optik okuyucularla değerlendirilecek ve sonuçlar bugün akşam saatlerinde açıklanacak.

- KGS-2 6 Haziran’da

Kolej Giriş Sınavları’nın ikinci basamağı olan KGS-2’nin 6 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Öğrenciler, KGS-1 ve KGS-2’den elde edecekleri puanların yüzde 50’şer oranla hesaplanmasıyla oluşturulacak Kolej Giriş Puanına göre sıralanacak.

Sınav sonuçlarına göre; Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 100, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’ne 100, Lefke Gazi Lisesi kolej sınıfına 25 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci olmak üzere toplam 695 öğrenci, 2026-2027 öğretim yılı için kolejlere kayıt hakkı elde edecek.