Koop-Sen Başkanı Güröz: “Grev, yarın Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nda devam edecek. Perşembe günü ise Kooperatif Merkez Bankası’nda grevde olacağız”

Lefkoşa, 19 Ağustos 25 (TAK): Kooperatif Görevlileri Sendikası’nın (KOOP-SEN), Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. iştiraklerinden Koop-Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Kooperatifi’nde başlattığı süresiz grev, altıncı gününde devam etti.

Koop-Sen, eylemlerini bugün yeniden kooperatiflerin bağlı olduğu Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı önüne taşıdı.

Eylemde, bakanlık binasına yumurta atılıp, bahçeye hellim suyu dökülerek, “Birlik, Mücadele, Dayanışma” ve “Direne Direne Kazanacağız” sloganları atıldı. Bazı sendika yetkilileri de eyleme katılarak destek verdi. CTP’li bazı milletvekilleri de çalışanları eylem yerinde ziyaret etti.

- Güröz

Koop-Sen Başkanı Mehmetali Güröz, bugün grevlerinin altıncı gününde olduğunu ancak karşılarında muhatap bulamadıklarını savundu.

İştiraklerdeki mücadelelerinin görmezlikten gelindiğini ve herkesin saklandığını ileri süren Güröz, “herkesin topu birbirine attığını” belirterek tepkisini dile getirdi.

“Toplu sözleşmedeki haklarının geri gitmesini istiyorlar. Arkadaşlarımızı feda etmemizi istiyorlar.” diyen Güröz, kararlı mücadelelerine devam edeceklerini kaydetti.

Çalışanlardan “intikam alındığını” savunan Güröz, yanında getirdiği dosyayı basın mensupları ile paylaştı.

“Bu dosya, Bimboğa Yem Fabrikas’ındaki denetim raporları çerçevesinde polise giden dosyadır. Bu dosyadan dolayı bugün Bimboğa Yem Fabrikası bu günleri ve bu sorunları yaşıyor.” diyen Güröz, eleştirilerde bulundu.

Süt fabrikasının 2024 yılındaki teftiş raporlarının özetinin de dosyada yer aldığını kaydeden Güröz, “Bu rapor doğrultusunda Kooperatif Merkez Bankası'nın atadığı kısa dönemdeki yöneticiler, burada bir plan yaptı. Bu plan çerçevesinde neyin nasıl olacağı ve süt fabrikasının nasıl kurtulacağı konusunda imzalı kararlar vardır.” dedi.

Dosyada yer alan bazı raporlara da değinen Güröz, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nin bu konuda hiçbir adım atmadığını ve dosyanın hasıraltı edildiğini savundu.

“Bizim bir an önce çözülmemizi ve başarısız olmamızı istiyorlar.” diyen Güröz, grev kararı almanın kolay olduğunu ancak grevi kaldırmanın zor olduğunu belirtti.

Güröz, “Grevi bir şekilde kaldırırsınız. Başarılı olacaksınız. Başarılı olmadığınız müddetçe hiçbir şekilde grev kalkmaz.” dedi.

“Ölmek var, dönmek yok. Ne haklarımızdan geri adım atarız, ne de arkadaşlarımızı feda ederiz.” ifadesini kullanan Güröz, mücadelelerinin kooperatiflerin yaşaması ve topluma hizmet vermesi olduğunu dile getirdi.

Güröz, “Biz politika yapmayız, siyaset yapmayız... Hepimizin partisi kooperatiftir ve biz kooperatifçiyiz. Bunun için de gerekirse öleceğiz.” diye konuşarak, grevin yarın Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nda devam edeceğini belirtti.

Güröz, perşembe günü ise Kooperatif Merkez Bankası’nda grevde olacaklarını kaydetti.

- Tuğsal

Koop-Sen Genel Sekreteri Rifat Tuğsal da, grevlerinin altıncı gününde olduğunu belirterek, sözün bittiği yerde olduğunu düşünmeye başladığını kaydetti.

“Söylenecek her şey söylendi. Dahası yok. Artık kafamda deli sorular dönmeye başladı. Yani bir niyet mi var bizim bilmediğimiz? Bu iştirakler gözden çıktı mı? Kapatılmak mı isteniyor? Kapatılmak isteniyorsa açıkça niye söylenmiyor?” şeklinde konuşan Tuğsal, tepkisini ortaya koydu.

Tuğsal, “Emeklileri durdurup da çalışmaya devam etmenin olmayacağını biz biliyoruz, çalışan da biliyor. Emekliler durduğu gün, geri kalanlar da tek tek durdurulacak.” dedi.

Ortada büyük bir oyun döndüğünü ileri süren Tuğsal, bu oyuna alet olmayacaklarını belirtti.

- Bengihan

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, başkanların gerekeni her gün söylediğini ancak bunu görmezden ve duymazdan gelen bir siyasi anlayışın olduğunu savundu.

“Bugün verilen onurlu mücadeleyi görmezden gelenler bilsinler ki, yarın sandığa gidildiğinde bizler de onları görmezden geleceğiz.” diyen Bengihan, cevabı sandıkta vereceklerini ifade etti.

Teftiş raporlarında “aylar öncesinden gerekli uyarılar, gerekli tedbirler ve yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarını yerine getirmediği yanlış ve partizanca almış olduğu kararlara değinildiğini” kaydeden Bengihan, “Hem Merkez Bankası'na hem Kooperatif Merkez Bankası'na hem de ilgili yerlere dağıtımda bulunuluyor. Ne yaptılar? Hiçbir şey.” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir şey yapmadan çalışanlardan fedakarlık istemek ne adalete sığar ne de vicdana sığar. Bizim verecek ne arkadaşımız var, ne de hakkımız var.” diyen Bengihan, kurumların yaşatılması için sözleri olduğunu dile getirdi.