Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığında “Hizmet Yolunda İz Bırakanlar” buluşması yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde yer alan buluşmada, ülkeyi hizmetleriyle şekillendiren emekli bürokratlarla bir araya gelinerek onlara teşekkür edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yanında Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve diğer yetkililer katıldı.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, görevi süresince içte ve özellikle uluslararası arenada yaptığı temaslar ile yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türkleri ziyaretlerini içeren video gösterimi yapıldı.

-Tatar: "Görev sürem boyunca hiç durmadan çalıştım"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, bürokratları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi, emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Tatar, görevde olduğu 5 yılda halkın içinden çıkan biri olarak hem halkla bir arada olduğunu, hem de seçimde aldığı görevle uluslararası arenada hiç durmadan çalıştığını söyledi.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle sürdürülen iki devletli siyaseti tüm temaslarında anlattığını, Kıbrıs Türk halkının haklarını koruduğunu, KKTC’nin anayasal adıyla uluslararası alanda yer aldığını, gözlemci üyelikler kazandığını anlattı.

Ülkeye hizmet eden bürokratları siyasi kimlikle düşünmeden davet ederek, KKTC’nin tanınması için yapılan tüm bu çalışmaları anlatıp, ülkeye verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etmek istediğini ifade eden Tatar, iki devletli siyasetin Rum tarafının yıllar içindeki tutumu üzerine ortaya çıktığını işaret etti.

AB çatısı altında iki devletin, Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin kabulü ile mümkün olabileceğini dile getirdiğini ifade eden Tatar, Rum lider ile görüşmediği konusundaki eleştirilere dikkat çekti.

-"Ben kimseye bel altı vurmam..."

“Ben kimseye bel altı vurmam ama bize karşı bazı haberlerle bu yapıldı” diyen Tatar, egemenlik kabul edilmeden müzakere etmenin anlamsız olduğunu anlattığını ancak bunu öne çıkararak yaptıkları güzel işleri ve KKTC’nin tanıtılması çalışmalarının haksızlık yaparak değersizleştirilmeye çalışıldığını kaydetti.

Türkiye ile bu süreçte büyük bir başarıya imza attıklarını ve BM’nin de artık orta zemin olmadığı, resmi görüşmelere geçmek için Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin kabul edilmesi gerektiğini ifade eden Tatar, KKTC’nin bağımsız bir devlet olduğunu vurguladı.

Rumların eşitlik temelinde bir anlaşmaya hiç bir zaman gelmeyeceğini ifade eden Tatar, federasyonun mümkün olmadığını artık uluslararası camianın da bildiğini söyledi.

“Devletimiz, barış huzur, güvenlik ve istikrarın teminatı, garantisi, anahtarıdır” diyen Tatar, iki devletli siyasetin fevkalade isabetli olduğunu, Türkiye ile yeni bir başlangıç yapıldığını vurguladı.

Egemenliğin kabulünün önemine vurgu yapan Tatar, bürokratlara teşekkür etti, yeni yerleşke hakkında bilgi verdi, eski cumhurbaşkanlığının müze olacağını ve çalışmaların başladığını söyledi.

-" KKTC izolasyonlara rağmen gelişmeye ve büyümeye devam ediyor"

KKTC’nin tüm izolasyonlara rağmen gelişmeye ve büyümeye devam ettiğini ifade eden Tatar, ülkeye verilen hizmetlerin unutulamayacağını söyledi ve devletin gelişmesi için verilen hizmetlere teşekkür etti.

Devletin, egemenliğin önemine vurgu yapan Tatar, görevlerinin, devletin altyapısını güçlendirip, gençleri milli değerlerle eğitip onlara geleceği teslim etmek olduğunu söyledi.

Spor alanındaki gelişmelere de işaret eden Tatar, sporcuların gelişimi ve sporun devamlılığı için Türkiye’den spor altyapısına destek isteyeceğini belirtti.