Trafik Dairesi, Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu Başkanlığı, sürücü eğiticisi yazılı ve uygulamalı sınavları için başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

Duyuruda, sürücü eğiticisi yazılı ve uygulamalı sınavlar için başvuru sürecinin 27 Ağustos mesai bitiminde sona ereceği kaydedildi.

Müracaatların Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürlüğü'ne şahsen ve dilekçeyle yapılması, uygulamalı sınavda da hangi sınıflardan sınava girmek istendiğinin belirtilmesi gerektiği kaydedildi.

Yazılı sınava başvuruda aranacak belgeler şöyle:

"- Doğum Kayıt Belgesi (25 yaşından küçük, 65 yaşından büyük olmamalıdır)

- Son mezun olduğu okulun diploması (en az lise veya dengi okul mezunu olmalıdır. Yurt dışından mezun olanlar, diplomalarını Milli Eğitim Bakanlığı’nda onaylatmalıdır.)

- Polis Genel Müdürlüğü’nden alınacak karakter belgesi

- Polis Genel Müdürlüğü’nden temin edilecek trafik sicil belgesi

- KKTC Sürüş Ehliyeti sureti"

Yazılı sınav konuları ve sınavlarda kullanılacak kaynak yayınlar:

"-Motor ve Araç Tekniği : (yüzde 20 ağırlıklı) Endüstri Meslek Liseleri’nin Motor Bölümlerinde görülen konuları kapsar.

-Trafik Yasa ve Kuralları (yüzde 60 ağırlık)

a)21/1974 sayılı Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası

b)99/1974 sayılı Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü

c)9/1988 sayılı Yol Güvenlik Yasası.

d)50/2000 sayılı Motorlu Araçlar Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası

e)43/1991 Sayılı Yol ve Trafik suçlarının Davası halli ceza puanı yasasını kapsar.

-Sağlık Bilgisi ve İlkyardım: (yüzde 10 ağırlıklı) Sağlık Bilgisi ve İlkyardım konularını içeren herhangi bir yayın. (Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın ilkyardım konularını içeren yayınları gibi)

-Çevre: (yüzde 10 ağırlıklı) Trafik ve çevre konularını içeren herhangi bir yayın"

Açıklamada, yazılı sınavın, seçmeli test şeklinde yapılacağı ve geçer notun 100 üzerinden 60 olacağı belirtildi.