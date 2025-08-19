Gece kulüplerine ilişkin duyumlar ile dilekçelere yanıt verilmemesi, sınav tüzüğüne aykırı uygulamalar, kayıt işlemleri ve ödeneklerin geç yapılmasına yönelik şikayetler başı çekti

Ocak–Haziran 2025 döneminde sekiz soruşturma tamamlandı

Lefkoşa, 19 Ağustos 25 (TAK): Ombudsman İlkan Varol, 39’uncu Dönem Altı Aylık Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı.

Raporda Ombudsmanlığa yapılan şikayetler arasında gece kulüplerine ilişkin duyumlar, dilekçelere yanıt verilmemesi, sınav tüzüğüne aykırı uygulamalar, kayıt işlemleri ve ödeneklerin geç yapılmasına yönelik olanların başı çektiği kaydedildi.

Rapora göre, yılın ilk altı ayında daireye sekiz başvuru yapıldı; başvuruların yedisi bireysel, biri duyum üzerine resen başlatılan soruşturma oldu. Başvuruların dördü Lefkoşa, ikisi Gazimağusa, birer tanesi Girne ve Güzelyurt’tan geldi.

Ocak–Haziran 2025 döneminde sekiz soruşturmanın tamamlandığı belirtilen raporda, dava nedeniyle bekletilen ya da idarenin düzeltmesiyle geri çekilen dosya bulunmadığı açıklandı. Bu süreçte üç başvuru ise ilgili makamlara aktarıldı, yetki dışında olduğu belirlenen 19 başvuru hakkında vatandaşlara hukuki bilgi verildi.

Vatandaşların sorunlarının sadece yazılı olarak değil, telefon ve yüz yüze görüşmelerle de değerlendirildiği ifade edilen raporda, yerinde inceleme de yapıldığı, böylelikle kamuoyunda Dairenin güvenilirliğinin arttığına dikkat çekildi.

- Bakanlık ve kurumlara göre dağılım

Başvuruların kurumsal dağılımına bakıldığında, İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarına ilişkin ikişer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilişkin bir başvuru yapıldı. Yerel yönetimlerle ilgili iki, BRTK, Kamu Hizmeti Komisyonu ve DAÜ Rektörlüğüne hakkında birer başvuru kaydedildi.

Şikâyet konuları arasında gece kulüplerine ilişkin duyumlar, dilekçelere yanıt verilmemesi, sınav tüzüğüne aykırı uygulamalar, kayıt işlemleri ve ödeneklerin geç yapılması öne çıktı.

Uluslararası temaslara da yer verilen raporda, Ombudsman Varol’un 13–14 Mayıs tarihlerinde İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği toplantısına katıldığı ve burada yaptığı konuşmada KKTC’nin maruz kaldığı izolasyonlara dikkat çektiği belirtildi.

Raporda kadro yetersizliğine de değinilerek, dairede beş denetçi kadrosunun boş olduğu, hukukçu kadrosunun bulunmamasının soruşturmaları olumsuz etkilediği vurgulandı.

Yüksek Yargı Denetçisi Varol, 38/1996 sayılı Yasa’nın günün koşullarına göre güncellenmesi gerektiğini de aktardığı raporda kurumun anayasal bağımsızlığına dikkat çekerek, soruşturmaların siyasi etkilerden uzak, tarafsız ve şeffaf biçimde yürütüldüğünü kaydetti. Varol, Daire’nin temel amacının vatandaşların hak arama kültürünü geliştirmek ve idarenin bireylere daha yüksek standartlarda hizmet sunmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

RAPOR EKTEDİR

OMBUDSMAN 39. DÖNEM RAPOR