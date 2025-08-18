Kooperatif Görevlileri Sendikası’nın (KOOP-SEN), Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. iştiraklerinden Koop-Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Kooperatifi’ndeki süresiz grevi yarın sabah saat 8.00’de Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı önünde devam edecek.

Koop-Sen Genel Başkanı Mehmetali Güröz yaptığı yazılı açıklamada, Koop Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Kooperatifi’ndeki süresiz grevde sendikanın "karşısında hiçbir muhatap bulamadığını" savundu.

Açıklamada, “İştirakleri yönettiğini sananların Toplu İş Sözleşmesine rağmen emekçilerin işine son verme kararlarından ısrarla vazgeçmemeleri nedeni ile süresiz grevimiz yarın sabah saat 8.00’de Turizm Bakanlığı önünde devam edecek” ifadesi kullanıldı.