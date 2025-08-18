Yenierenköy-Dipkarpaz anayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Polisin açıklamasına göre kaza, saat 15.00 sıralarında sıralarında Fehmi Alevkayası'nın (E-20) yönetimindeki KC 133 plakalı kamyonet araçla kavşakta durmadan anayola çıkış yapması sonucu süratli bir şekilde seyreden Erhan Küpeli (E-40) yönetimindeki HE 862 plakalı kamyon aracın sol ön kısmına çarpmasıyla meydana geldi.
Kaza sonucu yaralanan Küpeli, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından müşahade altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.