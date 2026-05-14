Alayköy’de meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Fehim Konyalı mahkemeye çıkarıldı.

“İŞ YERİ SAHİBİNİN ŞİKÂYETİ ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI”

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Bilal Akkuş olguları aktardı. Polis, 27 Nisan 2026 tarihinde Alayköy’de bir iş yerine ait konteynerlerden makinist aletleri çalındığını söyledi. Polis, iş yeri sahibinin şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldığını, yapılan araştırmalar sonucu suçla bağlantısı olduğu tespit edilen zanlının 12 Mayıs’ta tutuklandığını belirtti.

“ARANAN EMARELER HENÜZ BULUNAMADI”

Polis, zanlının evinde arama yapıldığını ancak makinist aletlerinin bulunmadığını kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu, ayrıca aranan emareler olduğunu belirterek, ek süre talep etti.

“1 GÜN TUTUKLU KALACAK”

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.