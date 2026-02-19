Ulusal basındaki haberlere göre Kongo-Central Eyaleti’ne bağlı Madimba köyünde ortaya çıkan ve henüz teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle dördü lise öğrencisi beş kişi öldü.

Hastalığın ilk belirtileri şiddetli baş ağrısı ve ardından bilinç kaybı. Hastalığa yakalanan kişiler kısa sürede ölüyor. Sağlıkçılar bakteriyel menenjit ihtimali üzerinde durulduğunu fakat kesin tanının henüz konulmadığını belirtti.

Yetkililer, etkenin belirlenmesi ve yeni ölümlerin önlenmesi amacıyla acil tıbbi ve lojistik destek çağrısında bulundu.

Ülkede 2024’ün son aylarında da ‘bilinmeyen bir hastalık’ nedeniyle 143 kişi ölmüştü. Aralık 2024’te onlarca kişinin öldüğü gizemli hastalığın şiddetli sıtma olarak tanımlandığı belirtilmişti.