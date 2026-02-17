UNC Health'e göre Amerikalıların 10'da 9'u her gün kahve, çay veya enerji içeceğiyle bir miktar kafein tüketiyor.

Ancak bunun dezavantajları da var: Yüksek miktarda kafein nöbetlere, tansiyonun aniden yükselmesine ve solunum problemlerine yol açabiliyor.

Ancak yapılan çalışmalar, kafeinli içecekleri güvenli miktarlarda (ABD Gıda ve İlaç İdaresi günlük 400 miligramlık bir sınır öneriyor) düzenli tüketenlerin kardiyovasküler hastalık ve karaciğer, endometriyal, cilt ve boyun kanseri geliştirme ihtimalinin daha düşük olduğunu gösteriyor.

Bu ay yayımlanan bir çalışma da günde iki ila üç fincan kahve veya bir ila iki fincan çay içmenin, kişinin nörodejeneratif rahatsızlık için taşıdığı genetik riskten bağımsız olarak, demans riskinin azalmasıyla ilişkili olduğunu gösterdi.

Harvard Chan Okulu'nda doktora öğrencisi Yu Zhang, bir açıklamada, "Demans geliştirmede farklı genetik yatkınlıklara sahip kişileri de karşılaştırdık ve aynı sonuçları gördük; bu da kahve veya kafeinin, demans geliştirmede yüksek ve düşük genetik riske sahip kişiler için muhtemelen eşit derecede faydalı olduğu anlamına geliyor" dedi.

Bu çalışma, kafeinli içeceklerin bilişsel işlevleri iyileştirmesiyle ilgili yıllardır yürütülen araştırmaların en yenisi. Johns Hopkins Üniversitesi'ndeki araştırmacılar 2014'te, kafeinin hafızayı iyileştirebileceğini ve 200 miligramlık tablet alan kişilerin sadece 24 saat sonra hatırlama yeteneklerini artırabildiklerini söylemişti.

Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan 2016 tarihli bir çalışma, kafeinin sabahları genç yetişkinlere fayda sağlayabileceğini gösterirken, aynı yıl yayımlanan bir inceleme, düşük dozların dikkat ve tepki süresini iyileştirdiğini ortaya koymuştu.

Kafein, tüketen kişilerin ruh sağlığına da iyi geliyor. Depresyonu olan kişilere yardımcı olabiliyor. Yaklaşık 48 milyon Amerikalı depresyondan muzdarip.

St. Peter's Health'ten nörolog Dr. Nicole Clark, Amerikan Tıp Birliği'ne, çünkü kafein "beyinde zevk, motivasyon ve öğrenmede rol oynayan bir kimyasal olan dopamini uyarıyor" diye konuştu. Düşük dopamin seviyeleri Parkinson hastalığının gelişmesiyle ilişkilendiriliyor.

Doktorlar derneğe, kafeinin fiziksel sağlığın bazı yönlerini iyileştirebileceğini de söyledi. Stanford Tıp Fakültesi'nden Dr. Shannon Kilgore'a göre kafein, kişilerin egzersiz yaparken daha uzun sürede yorulmasını sağlayabilir.

Kahve veya çay içmek hafızayı iyileştirip demans riskini azaltabilir (AFP)



Kilgore, "Dayanıklılığı ve hızı artırdığı gibi, yorgunluk algısını da azalttığı gösterildi" dedi.

Hatta kilo verilmesine bile yardımcı olabilir. Çünkü metabolizmayı hızlandırıyor ve iştahı bastırıyor ancak bu konuda araştırmalar farklı görüşler ortaya koyuyor.

Kilgore, "Kafein aslında kilo alımını azaltabilir, mutlaka kilo kaybına neden olmaz" dedi.