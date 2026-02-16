Yeni bir araştırmaya göre, yatmadan üç saat önce ışıkları kısmak ve yemek yemeyi kesmek, kalp hastalığı riski taşıyan yetişkinlerde tansiyon, kalp ritmi ve kan şekeri kontrolü üzerinde olumlu etki yaratabilir.

Bilim insanları, gece boyunca aç kalmanın kişinin doğal uyku ve uyanma döngüsüne daha iyi uyum sağlamasının kalp sağlığı ve genel metabolizmayı iyileştirip iyileştiremeyeceğini araştırmak istedi.

Önceki çalışmalar, sirkadiyen ritim diye bilinen vücudun iç saatinin, vücuttaki bir dizi süreci düzenlemede önemli rol oynadığını göstermişti.

Kötü metabolik sağlığın, tip 2 diyabet, alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı ve kalp hastalığı gibi kronik rahatsızlık riskini artırdığı gösterilmişti.

Yeni çalışmada, ABD'deki Northwestern Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar, günün son öğününün zamanlamasının en iyi kalp sağlığı ve metabolizma faydaları için nasıl optimize edilebileceğini araştırdı.

7,5 hafta süren çalışma, yatmadan en az üç saat önce yemek yemeyi kesen 39 fazla kilolu bireyi, normal yeme alışkanlıklarını koruyanlarla karşılaştırdı.

Katılımcılar, 13 ila 16 saat boyunca geceleri oruç tutan bir gruba veya 11 ila 13 saatlik alışılmış oruç süresini koruyan bir kontrol grubuna atandı.

Her iki grup da yatmadan üç saat önce ışıklarını kıstı; bu önlemin, vücudun sirkadiyen ritmini daha doğal bir ışık ve karanlık döngüsüyle uyumlu hale getirdiği daha önce gösterilmişti.

Bilim insanları, katılımcıların kalori alımını azaltmak yerine sadece yemek yeme zamanlarını ayarlamaya odaklandı.

Son yemeklerinin zamanlamasını ayarlayanların gece tansiyonu ve nabız hızı önemli ölçüde azaldı ve daha sağlıklı bir düzene geçtiler.

Bilim insanları, glikoz verildiğinde pankreasın daha etkili bir yanıt verdiğini, bunun da insülin salınımının iyileştiğini ve kan şekeri seviyelerinin daha istikrarlı hale geldiğini gösterdiğini belirtti.

Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology adlı akademik dergide yayımlanan çalışmanın yazarı Daniela Grimaldi, "Oruç tutma süremizi vücudun doğal uyku-uyanıklık ritimleriyle uyumlu hale getirmek, kalp, metabolizma ve uyku arasındaki koordinasyonu iyileştirebilir; bunların hepsi birlikte çalışarak kardiyovasküler sağlığı korur" diye açıkladı.

Araştırmacılar, daha erken yemek yemenin ve orucu büyük ölçüde uykuya denk getirmenin, incelenen yüksek risk altındaki bireyler grubu için ulaşılabilir ve gerçekçi değişiklikler olduğunu, beslenme düzeni değişikliklerine kıyasla farklı bir müdahale yöntemi sunduğunu söyledi.

Dr. Grimaldi, "Sadece ne kadar ve ne yediğiniz değil, aynı zamanda uykuya göre ne zaman yediğiniz de kısıtlı zamanda beslenmenin fizyolojik faydaları için önemli" dedi.

Araştırmacılar, benzer oruç yaklaşımlarının faydalarını daha büyük çalışmalarda test etmeyi umuyor.